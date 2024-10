Rådmand vil se på sanktioner mod udskældt Vollsmose-klub

Fyns Internationale Ungdomsklub (FIUK) har været i vælten, siden de var en del af en fodboldkamp i Serie 2, der mundede ud i bøder og karantæner.



I Fyens Stiftstidende står en dommer torsdag frem og fortæller om en lignende episode i forbindelse med en anden kamp, hvor FIUK var involveret. Det har fået både borgmester i Odense Peter Rahbæk Juel (S) og rådmand Søren Windell (K) til at udtale sig kritisk om klubben.

Sidstnævnte gentager over for TV 2 Fyn, at han har bedt By- og Kulturforvaltningen om en redegørelse, der også indeholder en oversigt over vores sanktionsmuligheder.