Rådmand vil tomme butikslokaler til livs: Her er planen

En ny analyse af detail- og serviceerhvervet i Odense kommune gør status på handelslivets udvikling siden 2018.

Heri kan man læse, at det generelt set går godt for butikslivet i Odense Kommune som helhed. Men et sted halter det. Der er stadig mange ledige lokaler i Odense Centrum - særligt i Kongensgade.

Men arbejdet for at komme det problem til livs, begynder nu, siger by- og kulturrådmand Søren Windell (C).

- Nu skal vi sammen med butikkerne og ejendomsejerne arbejde på, hvordan de tomme lokaler i bymidten bliver lejet ud, måske ved at tillade nye funktioner, der kan tiltrække mennesker og skabe liv, siger han i en pressemeddelelse.