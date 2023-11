Rabaldermøde afgør grøn trafikplans fremtid: Rådmand vil have ny aftale uden V og K

Hvis ikke Venstre og Det Konservative Folkeparti på et møde i aften bakker fuldt og helt op om den grønne trafikaftale, bør de resterende partier i byrådet gå sammen om at lave en ny aftale.

Så klar er opfordringen fra SF's rådmand Brian Dybro forud for det møde i forligskredsen i aften, som borgmester Peter Rahbæk Juel (S) har indkaldt til. Ifølge TV 2 Fyns oplysninger er der kun ét punkt på dagsorden for mødet i aften: Bakker partierne op om aftalen, eller gør de ikke.

- Venstre og Det Konservative Folkeparti vil dybest ikke være med til at gøre noget ved forureningen fra trafikken, og så er det jo logik for burhøns, at så giver det ikke mening, at de er med i en grøn trafikaftale. Så i min optik er de ude, siger Brian Dybro (SF).



Mødet kommer efter at borgmesteren til flere medier har sagt, at Venstre og Det Konservative Folkeparti efter hans opfattelse de facto har meldt sig ud af forliget. Begge partier har meldt ud, at de ikke ønsker at gennemføre den del af planen, der handler om nedsætte hastigheden på vejene i Odense med 20 km/t. Hastighedsnedsættelsen skal reducere CO2-udledningen med 17.000 tons om året i 2030.

Brian Dybro noterer sig, at borgmesteren har givet Venstre og de konservative en sidste chance for at sige, at de bakker fuldt og helt op aftalen. Det regner han dog ikke med kommer til at ske, og derfor mener han, at de to borgerlige partier skal forlade aftalen.

- De vil ikke gøre nogen andre ting for at få forureningen ned fra trafikken, og så bliver det jo svært at få enderne til at mødes, siger han.

V og K har tænkt sig at blive

Den opfordring har den konservative byrådsgruppe dog ikke tænkt sig at følge. Forud for mødet afviser den konservative rådmand Tommy Hummelmose, at partiet er på vej ud af aftalen.

- Vi synes, det er meget vigtigt, at vi fastholder et bredt forlig omkring så vigtig en ting som klimaet. Vi er enige i 97 procent af aftalens indhold, så det er kun de sidste tre procent, der uenighed om, siger Tommy Hummelmose (K).



Han ønsker dog at ændre på den del af talen, som vedrører hastighedsnedsættelser.

- Desværre er det sådan, at der er kommet nye oplysninger frem, som viser at de sidste tre procent de koster 410 millioner kroner, og der er det bare vi siger, at det er simpelthen for dyrt. Den CO2-reduktion kan vi finde billigere på andre måder, siger Tommy Hummelmose.