Racisme-demonstration i Odense: - Alle mennesker er mennesker, uanset hvor de kommer fra

Mens Marianne Parsum havde et mere overordnet mål med sin deltagelse, var flere mødt op for at demonstrere mod den særlov for flygtende ukrainere, som Folketinget vedtog onsdag.

Særlov og nedrivning

Særloven medfører nemlig andre rettigheder og vilkår for ukrainske flygtninge end for flygtninge fra andre lande.

- Jeg er forarget. Jeg er fuldstændig rasende. Jeg har de seneste par dage ikke kunnet være i mig selv. Det ukrainske folk har min sympati, til jeg dør, men den forskelsbehandling, der sker imellem flygtninge, kan jeg ikke stå inde for, siger Eren Temur, der er aktivist og medlem af Racismefri by - Odense for mangfoldighed, som står bag demonstrationen.