Racistisk tilråb fik fodboldklub til at stoppe kamp - nu har de fået bøde

Bølgerne gik højt, da fodboldklubben Skårup BK for nylig tog imod BK2020 i den fynske Serie 3.

En spiller fra Skårup BK råbte “perker” efter Mahmoud Mohammed, der spiller for BK2020.

- Det kom som et chok for os alle. Vi er her for at hygge os. At man så udsættes for racisme? Det er ikke i orden, siger Mahmoud Mohammed.

Episoden, som er bekræftet i dommerens kamprapport, betød, at spillerne fra BK2020 nægtede at færdigspille kampen, og det endte med at få konsekvenser.

BK2020 modtog nemlig en bøde på 1000 kroner for at nægte at spille videre.

Ifølge DBU Fyns regler skal klubber, der forlader banen under en kamp, indberettes af dommeren, hvorefter DBU Fyn træffer en beslutning, om hvilke konsekvenser det skal have for holdene.