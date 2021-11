Radikal spidskandidat om kød på offentlige institutioner: - Forbud på nogle områder er vigtige

Susanne Crawley fra Radikale Venstre fulgte efterfølgende.

- Et modargument til Johnny Killerup er, at der også er en tidsfaktor. Vi har besluttet, at vi skal være klimaneutrale i 2030. Hvis alt skal være frivilligt, så når vi det ikke. Hvis vi for eksempel havde overladt det til danskerne selv at bestemme, om de ville holde op med at ryge indendørs på en arbejdsplads, så ville det ikke være sket. Det skete, fordi vi lavede forbud. Derfor ser jeg forbud på nogle områder være vigtige, siger hun.

Simon Nyborg Jensen fra Veganerpartiet fik debattens sidste bemærkning.



- Når vi snakker om det frie valg, så er det vigtigt at håndterer de individer, der lider, fordi vi spiser kød. Vi skader ikke kun klimaet, der er også individer, der bliver mishandlet ude i de danske stalde, der lider hver dag, fordi vi har lyst til at spise deres kroppe, siger han.

Du kan se et uddrag af ungedebatten i toppen af artiklen.