Rådmand vil vide, hvem der udstyrede byrådskollega med fabrikeret materiale

Strid om Facebookopslag

I et facebookopslag fredag fortalte Tommy Hummelmose, at sagen opstod i forbindelse med et møde i byrådet. Her skulle byrådsmedlem Claus Skjoldborg have henvendt sig til ham og holdt sin mobiltelefon op med et billede af det, der lignede en færdigskrevet artikel.

Ifølge Tommy Hummelmose ville Claus Skjoldborg have ham til at slette et opslag på Facebook, hvor rådmanden rettede kritik af, at Claus Skjoldborg som politiker havde arrangeret en demonstration imod en privat borger.

Artiklen hed ifølge Tommy Hummelmose: ”Kan Odense være tjent med en rådmand, der opfordrer til sugardating”? Artiklen havde afsæt i Tommy Hummelmoses virksomhed Intelligent Banker, der på et tidspunkt sammenlignede datingsider.