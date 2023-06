Rahbæk: - Holder det ikke, må vi forhandle igen

Fredag offentliggjorde Odense Byråd den grønne mobilitetsplan, der skal ændre forholdene i byens midte.



- Vi åbner op for en ny æra og periode i Odense, hvor vi tager et alvorsskridt ind i at gøre byen klimaneutral, siger borgmester Peter Rahbæk Juel (S)



Nøgleordet i aftalen er hastighedsnedsættelse på mange veje i Odense.

- Det er jo ikke nogen hemmelighed, at der har været ret forskellige politiske positioner, og det her var det, der skulle til for at vi kunne mødes, siger Peter Rahbæk Juel.

Mange af de her hastighedsnedsættelser er jo ikke op til kommunen. I risikerer, at det er to ud af tre af de planlagte veje, som I ikke kan få lov til at sætte hastigheden ned på alligevel. Har I forholdt jer til det?

- Vi har forpligtet hinanden på, at er der forudsætninger, der ikke holder, så sætter vi os tilbage til forhandlingsbordet med det samme.