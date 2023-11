Rahbæk Juel: En helhjertet aftale

Borgmester i Odense, Peter Rahbæk Juel (S), er begejstret over, at der er lavet en ny aftale om mobilitetsplanen efter Venstre og Konservative trak sig onsdag.

- Det er en aftale med en række partier, der helhjertet vil arbejde for at skabe en by i fremgang og vækst, der samtidig når sine klimamål, siger han.

I den nye aftale har partierne pillet en række hastighedsnedsættelser ud og vil i stedet opnå målene ved at lave byrum efter Gent-modellen, hvor biltrafikken helt eller delvist bliver stoppet med ensretninger og vejlukninger.

- Jeg synes, det var for vidtgående (med de mange hastighedsnedsættelser, red.), og jeg synes ikke det var hensigtsmæssigt for at skabe en god by, og mange havde svært ved at forstå det, siger han umiddelbart efter pressemødet onsdag aften.

- Vi skal arbejde med at skabe nogle Gent-model-zoner rundt omkring i byen, hvor vi skaber nogle byrum, hvor det er attraktivt for andre mobilitetsformer end bilerne at bevæge sig i.