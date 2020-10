Rahbæk Juel: Måske er tusinder af unge fanget i negativ social kontrol

Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), mener, at der kan være op mod flere tusinde unge mennesker i Odense, som er udsat for negativ social kontrol.

Læs også S vil straffe sharia-imamer med op til tre års fængsel

Det siger han til TV 2 Fyn, efter at det er kommet frem, at også den iranske ambassade er indblandet, når muslimske kvinder vil skilles.

- Jeg synes jo, hver gang vi vender en sten i kampen mod negativ social kontrol, så dukker der mere op, siger han.

01:11 Se videointerviewet med Peter Rahbæk-Juel. Video: Thomas Greve Luk video

Vil afdække omfanget

Odenseanske Roya Moore fortalte tirsdag til TV 2 Fyn, at hun blev kontaktet af den iranske ambassade i forbindelse med sin skilsmisse i 2014 .

Hvis hun ønskede, at hendes skilsmisse også skulle gælde såvel religiøst som i Iran, skulle hun acceptere en aftale lavet af Imam Ali Moskeen i København.

Ellers ville ambassaden kassere de skilsmissepapirer, hun fik fra retten i Danmark.

Det har fået Odenses borgmester til at reagere. Han vil have afdækket, hvilket system system der står bag. Eller med andre ord: Hvad det er for et parallelsamfund, som ikke lever op til dansk lovgivning.

- Nu har vi set de her sharia-kontrakter sort på hvidt. Vi ved, at der er en økonomi bag det, og med den her sag ser vi også, at en fremmed magt tilsyneladende blander sig i et ægteskab i Odense, siger borgmersteren og fortsætter:

- Et er, at vi her i byen skal kæmpe mod nogle imamer, som laver nogle middelalderlige kontrakter, men vi er også oppe imod fremmede magter, der blander sig i, hvordan ægteskaber skal indgås i Odense.

- Det skal simpelthen afdækkes, fordi vi er nødt til at tage den her kamp.

Peter Rahbæk Juel gik til udenrigsminister Jeppe Kofod (S) og udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S), da det kom frem, at Iran øjensynligt har været involveret i sager om religiøse skilsmisser i Danmark.

Udenrigsministeren har reageret prompte og skriver i en pressemeddelelse, at Irans ambassadør er indkaldt til møde.

- Jeg tager de forlydender, der har været om, at den iranske ambassade uopfordret opsøger herboende kvinder for at presse dem til at få deres danske skilsmissepapirer religiøst valideret, yderst alvorligt, siger Jeppe Kofod i pressemeddelelsen.

Konkrete tiltag

Peter Rahbæk Juel hilser udenrigsministerens reaktion velkommen, men ønsker samtidig at sætte gang i nogle konkrete tiltag, som skal hjælpe især de kvinder, som er under pres fra blandt andre imamer.

- Jeg tror, det er ret vigtigt, at vi får taget hånd om de her kvinder. De er i en meget sårbar position. Det arbejder vi med som kommune.

- Jeg tror også, det er vigtigt, vi giver direkte adgang til et sted, hvor de sikkert kan henvende sig, hvis de oplever pres, og at de oplever, at imamer eller andre presser dem til at skulle skulle indgå i nogle aftaler, som de grundlæggende ikke ønsker, siger Peter Rahbæk Juel.

Han tilføjer, at der er tale om kvinder, som ofte er ressourcesvage.

Han vil samtidig dykke ned i den økonomi, som der ifølge borgmesteren er i det for imamerne.

- Der er penge i det for imamerne med at skulle skulle lave de her sharia-kontrakter.

Han tilføjer, at det virker meget systematisk, den måde det foregår på.

- Vi kan mærke bare her i Odense, at det ikke bare er en, to tre, det er mange hundreder, måske tusinder af unge mennesker, der er fanget i negativ social kontrol. Og den kamp skal vi tage sammen med dem, så de kan få deres frihed, siger Peter Rahbæk Juel.

Læs også Efterårsferien: Coronaramte Danmark guides til Ærøs perler