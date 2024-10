Rahbæk Juel overrakte vild pris til stjerneforfatter

Den canadiske stjerneforfatter Margaret Atwood modtog søndag aften den prestigefyldte H.C. Andersen Litteraturprisen ved en officiel ceremoni i musikhuset ODEON i Odense.

- Atwood er forud for sin tid, når det gælder de udfordringer med miljø og menneskerettigheder, der engagerer mennesker over hele verden, lød nogle af ordene i motivationstalen til Atwood, fremgår det af en pressemeddelelse fra Have Kommunikation.



Atwood er mest kendt som kvinden bag den dystopiske bogserie "The Handmaid's Tale", der også er blevet filmatiseret.

H.C. Andersen-paraden og Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel tog imod Atwood ved Musikhuset ODEON, og borgmesteren var da også at finde på scenen ved prisuddelingen.