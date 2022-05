Rahbæk parkerer cyklen: Letbanen er den letteste måde at komme gennem byen nu

Det er en borgmester med sommerfugle i maven, der stiger ombord på letbanen på åbningsdagen. Godt nede i knæ forsøger han at stå fast, mens toget sætter i gang med et sæt. De mange passagerer gør det heldigvis umuligt at vælte.

- Det er dejligt, vi kan køre, men mest af alt har jeg bare kriller i maven og er spændt på, hvordan det går i dag, siger Peter Rahbæk Juel (S).

Der er plads til 200 passagerer i hvert tog, og også i fremtiden vil borgmesteren lade letbanen transportere ham rundt.

- Jeg cykler ind på Rådhuset, men jeg har tit møder på universitet, og der vil jeg tage letbanen, for det er den letteste måde at komme igennem byen på nu, fortæller Peter Rahbæk Juel.

Gratis letbane

Han håber, at odenseanerne vil bruge de kommende ti dage, hvor alle kører gratis med letbanen, til at overveje, hvordan de selv kan bruge letbanen til hverdag.