Rahbæk straffet hårdt af vælgerne: Se, hvem der lige akkurat får de socialdemokratiske pladser i Odense

To nye ansigter

Nye socialdemokrater i byrådet er den 38-årige gymnasielærer Rasmus Ryrberg Høyer og den 40-årige lektor Mads Thomsen.

Der er omkring 50 personlige stemmer, der afgør, hvilke socialdemokrater der får de sidste pladser i byrådet.

To eksisterende byrådsmedlemmer Anders W. Berthelsen og Hjalte Daniel Hansen genopstillede ikke ved gårsdagens valg.

Derudover er der ikke blevet et genvalg til byrådsmedlemmerne Michael Eskamp Witek, Nazim Gürkan og Kasper Ejlertsen, der ikke har fået nok personlige stemmer til at få et mandat.

Selvom Socialdemokratiet er gået tre mandater tilbage, holder partiet fast i borgmesterposten i Odense. Derudover har partiet fået en nyoprettet miljørådmandspost.