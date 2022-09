Rammstein kommer til Odense med historisk stor koncert

Dengang skrev anmelderne, at "Rammstein er et foretagende med en gennemført, æstetisk vision og et betydeligt teatralsk element – og i kombination med det hårdslående, industrial-funderede rockudtryk ligner det unægtelig opskriften på en sikker succes på en alkoholvædet og testosterontung torsdag nat i festivalregi. Og således bliver det."

Noget tyder på, at det bliver endnu vildere næste år. I hvert fald skriver arrangørerne, at der ikke skrues ned for hverken det ekstravagante eller ekstraordinære til den historisk store koncert.

Billetterne sættes til salg 8. september.

Under koncerten i Tusindårsskoven måtte flere Rammstein-fans efterfølgende en tur på skadestuen.