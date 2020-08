Ramt af coronavirus: Folkeskole i Odense sender elever hjem

Én elev er blevet testet positiv for coronavirus på Rosengårdskolen i det sydøstlige Odense.

Det bekræfter skoleleder René Kaaber over for TV 2 Fyn og henviser til Odense Kommune.

Kommunen kan supplere med, at det er en hel årgang, der er sendt hjem, da den smittede elev på skolen har været sammen med andre klasser også.

Ifølge kommunikationschef Nanna Lise Vester er 61 elever og 8 lærere sendt hjem fra Rosengårdskolen. Hun ønsker ikke at oplyse, hvilket klassetrin der er sendt hjem.

Testes to gange

Eleverne modtager fra mandag onlineundervisning derhjemme og skal - inden de kan vende tilbage til skolen - testes to gange for covid-19.

Kommunen og skolen har i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed sørget for at opspore elever, der har været i kontakt med den smittede elev. Eleverne og deres forældre har fået besked om risikoen for smittespredning på folkeskolen.

Rosengårdskolen er langt fra den første odenseanske uddannelsesinstitution, der i løbet af de seneste uger er nødsaget til at sende elever og lærere hjem på grund af coronavirus.

Blandt andet Tietgen Handelsgymnasium, Tornbjerg Gymnasium og HF & VUC Fyn i Odense har måttet hjemsende elever og lærere for at undgå yderligere spredning.

Sprit hænder og hold afstand

Skolerne i Odense opfordres fortsat til at følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer med at spritte hænder og holde afstand.

Som det er nu, indfører hverken Rosengårdskolen eller andre skoler i kommunen strengere restriktioner.

Der går over 700 elever på Rosengårdskolen på Stærmosegårdsvej i nærheden af Rosengårdcentret og Ikea.