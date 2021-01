Rapper bag udskældt gangsterrap: - Mange har fået øjnene op for musikkens muligheder

Der var stærke reaktioner fra både lokale og landsdækkende politikere og beboere i Vollsmose, da ”Sort på sort” i november blev lagt på Youtube og en række andre streamingtjenester.

Videoen, der viser både våben, skyderier, maskerede mennesker og store bundter med pengesedler, blev anklaget for at forherlige vold og være med til at fremme rekrutteringen af nye bandemedlemmer.

I videoen optræder ifølge en lang række kilder også en af de centrale kriminelle figurer i Vollsmose, som var direkte involveret i en skududveksling forrige sommer, hvor han selv blev ramt og som kostede en uskyldig 31-årig mand livet.

Udover en kort skriftlig kommentar gennem Universal Music, som stod bag musikvideoen ”Sort på sort”, afviste Chatle dengang at kommentere kritikken. Men nu stiller Chatle for første gang op i et interview med TV 2 Fyn om sin video, og hvad den har betydet for ham og Vollsmose.

- Når videoen blev udlagt som om, at det er en del af en bandekonflikt, er det fuldstændig misforstået. Jeg har lavet musik i flere år, og stilen og udtrykket i ”Sort på sort” er ikke spor anderledes, end hvad man har set masser af eksempler på i både udlandet, København og Aarhus, siger Chatle, der kun ønsker at bruge sit kunsternavn.

- Medier mistolker videoen

Chatle mener ikke, at man kan komme uden om at skildre det hårde miljø, når man er vokset op i et udsat boligområde og laver musik der. Men, at medierne tolker hans video ind i en sammenhæng med en verserende bandekonflikt, viser ifølge Chatle, at medierne slet ikke kender og forstår virkeligheden i Vollsmose.

Jeg tror, at jeg har kontakt til flere end ti mennesker, så der sker virkelig noget godt for musikmiljøet i Odense Chatle, rapper

- Medierne er med til at eskalere bandekonflikten. Jeg skrev nummeret længe før den verserende bandekonflikt, og når medierne for eksempel fortæller, at videoen kræver et modspil, så er det med til at øge spændingerne i Odense, siger han.

Barndomsven med bandemedlem

Gangster-rappen blev også kritiseret for, at der tilsyneladende medvirker bandemedlemmer – blandt andre den mand, der blev skudt i maven under en skudveksling i juni 2020. Ifølge TV2 Fyns oplysninger er personen, som blev skudt i maven, et af de ledende medlemmer af bandegrupperingen i Vollsmose.

- Han er min barndomsven, og jeg inviterede på Instagram og Facebook alle fra Vollsmose og Odense til at komme og deltage i optagelserne. Vi kendte også alle sammen den dræbte Abdinur Mohamed Ismail, siger Chatle om den 31-årige mand, der blev slået ihjel af skud, fordi han var på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt.

- Sådan er det i Vollsmose. Alle kender alle, og det forstår medierne åbenbart slet ikke, siger Chatle, der afviser, at der medvirkede bandemedlemmer i "Sort på sort".

Ny musik på vej

”Sort på sort” blev produceret i samarbejde med filminstruktøren Mike Spooner og Universal Music Group. Men nu har Chatle besluttet at producere sin nye musik fra et studie i Odense.

- Det bliver stadig en hård stil præget af det miljø, jeg kommer fra. Men det bliver også en anden og lidt mere mainstream stil. Noget man kan danse til, og som viser andre sider af Vollsmose, lyder det fra rapperen fra Vollsmose.

Masser af musik på vej

Chatle er dog langt fra den eneste, der er i gang med ny musik. Ifølge Chatle har den landsdækkende omtale af ”Sort på sort” ført til en stor og voksende interesse for at producere musik i Vollsmose.

- Rigtig mange har kontaktet mig for at høre, hvordan de kommer i gang med at lave musik. Jeg har fået henvendelser fra mange steder i landet, men flest fra Vollsmose. Jeg tror, at jeg har kontakt til mere end ti mennesker, så der sker virkelig noget godt for musikmiljøet i Odense. Og hvis jeg kan hjælpe nogen, så siger jeg ikke nej til det, slutter Chatle.