Rapport afliver myte om butiksdød i Odense

Det går godt for detailhandelen i Odense, hvis man kigger på antallet af forretninger, omsætning og arbejdspladser.

Sådan lyder det fra i en analyse fra rådgivningsfirma COWI har lavet for Odense Kommune, som TV 2 Fyn er i besiddelse af.

TV 2 Fyn har flere gange beskrevet, hvordan flere butikker må dreje nøglen om. Blandt andet i Kongensgade hvor flere kulturinstitutioner råbte på handling.

I rapporten kan man læse, at selvom tilbagegangen i antallet af butikker er fladet ud og er stort set ikke eksisterende fra 2017 til 2022, så er der mange ledige lokaler i Kongensgade især.

Detailhandlen er "big business" i Odense Kommune, og omsætning dækker i størrelsesordenen 80 procent af forbruget på Fyn, fremgår det. De 908 butikker i 2021 havde en omsætning på cirka 13 millioner kroner og skabte arbejde for næsten 6.000 årsværk.

Det er særligt Odense Centrum og Rosengårdscentret, der trækker læsset, hvorefter bydelscentrene i Tarup, Dalum og Skibhus er de næstmest populære områder at handle i. Rapporten slår dog også fast, at Odense Centrum fortsat taber terræn, at væksten i Odense SØ (Rosengårdscentre, red.) er stagneret. Omvendt er der større fremgang i resten af byen.