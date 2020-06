Rapport fastslår: Forvaltning bruger hovedløst penge

I en ny rapport udarbejdet af revisionsfirmaet BDO rettes skarp kritik mod Odense Kommunes største forvaltning, Børn- og Ungeforvaltningen, der over en årække har brugt flere penge, end der har været afsat i budgettet. Det skriver DR Fyn.

Det er én af de mest alvorlige rapporter, jeg har læst i den tid, jeg har siddet i Odense Byråd Christoffer Lilleholt, medl. Børn- og Ungeudvalg, Odense, Venstre

Alene i år er budgettet i dele af forvaltningen overskredet med omkring 70 millioner kroner, og i rapporten udstilles forvaltningens manglende evne til at styre sin økonomi, da forvaltningen bruger penge, uden at skele til sit eget budget først.

Merforbruget af penge bliver undskyldt med, at der ikke er sat penge nok af til formålene.

- Det svarer jo til, at vi havde tre teenagebørn, der skal ud at rejse i sommerferien og har fået 10.000 kroner at rejse for. Når de så er nået halvvejs, har de ikke kigget på deres konto for at se, hvad de har tilbage til resten af turen, siger Per Nikolaj Bukh, der er professor i økonomi og ledelse på Aalborg Universitet til DR.

- En af de mest alvorlige rapporter, jeg har læst

Økonomiprofessoren forklarer, at rapporten nævner, at der i forvaltningen er mangel på nogle fundamentale økonomistyringsteknikker, der ellers bruges i langt de fleste af landets andre kommuner.

Rapporten kommer kun få dage efter en anden rapport om det specialiserede socialområde i Odense Kommune udarbejdet af Rambøll. I den har man identificeret en række muligheder for besparelser på socialområdet i hele kommunen.

Men først med BDO-rapporten kastes der et kritisk lys på årsagerne til merforbruget i Børn- og Ungeforvaltningen.

En tredje konklusion i rapporten er, at der er meget lidt information mellem embedsmændene og politikerne omkring overholdelse - eller mangel på samme - i budgettet.

Medlem af Børn- og Ungeudvalget Christoffer Lilleholt (V), ser på rapporten med stor alvor og mener ikke, at det er en ordentlig måde at drive forvaltning på.

- Det er meget alvorligt, at vi ikke kan stole på de budgetter, vi har. Det står klart for enhver, at der er plads til forbedring. Det er én af de mest alvorlige rapporter, jeg har læst i den tid, jeg har siddet i Odense Byråd, siger han til DR Fyn.

Har ikke været godt nok klædt på

Ansvaret for problemerne med økonomien falder ifølge Per Nikolaj Bukh tilbage på forvaltningens ledelse, nemlig rådmanden og direktionen.

Og det er netop omtalte børn- og ungerådmand Susanne Crawley (RV), der selv har bestilt rapporten, og hun erkender, at det ikke ser godt ud.

- Noget burde være styret og organiseret bedre. Det er ikke rar læsning, siger hun.

I den forbindelse mener hun ikke, at hun selv, og andre politikere på området, er blevet klædt godt nok på af embedsværket til at sætte ind tidligere. Alligevel vil de økonomiske problemer ikke få konsekvenser for personalet.

- Det er vigtigere at rette op på de ting, der er at rette op på. Og så betrygge børn og voksne i kommunen om, at de får den hjælp, de har brug for og ret til, siger Susanne Crawley.

Susanne Crawley forventer, at de nødvendige ændringer i forvaltningen er gennemført ved årsskiftet.