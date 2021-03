Rasmus og holdet er tilbage på grønsværen: - Det er bare superrart at få lov til at røre en bold igen

Det er ikke kun butikkerne, der mandag har kunnet slå dørene op for shoppinglystne kunder. Også det udendørs idræts- og foreningsliv har fået lov til at genåbne med op til 25 deltagere.

Derfor er der mandag blevet snørret sko og skudt på mål på grønsværen hos Dalum IF, den største fodboldklub på Fyn.

- Det er rart at se drengene igen og få lidt af det sociale liv tilbage, uden at man skal bryge nogen regler, siger Rasmus Demant, der spiller på U19-holdet og er mødt op til træning mandag aften.

Kontaktsport med afstand

Siden klokken 16.30 har fodboldbanerne i det sydlige Odense været fyldt. Selvom der kun må være 25 i samme gruppe, og der stadig skal holdes afstand, har det været muligt at komme i gang med træning igen.

Det er bare superrart at få lov til at røre en bold og bevæge sig lidt igen Rasmus Demant, U19-spiller, Dalum IF

- Selvom det er anderledes, så er det rart at komme tilbage og få rørt sig igen og bare være sammen med gutterne. Så må man tage de andre ting med, siger Rasmus Demant.

For Jens Lolch, der er træner i Albaniserien, er det heller ikke et problem, at der fortsat er restriktioner på træningen - det er stadig langt bedre end ingen træning.

- Jeg synes egentlig ikke, at det er det store problem. Vi har god plads og kan sagtens få det til at hænge sammen, siger træneren og peger ud på de store boldbaner.

Ingen store kampe

16 forskellige hold har fordelt sig på Dalum IF's boldbaner siden mandag eftermiddag, men tættere kommer Rasmus Demants hold heller ikke på andre modstandere.

16 hold har på skift været på boldbanerne hos Dalum IF på dagen, hvor udendørs idræts- og foreningsliv igen måtte starte. Foto: Rasmus Rask

De 25 personer, der må være i samme gruppe, tæller nemlig også både dommere, trænere og udskiftere, og derfor kan det ikke lade sig gøre at møde andre hold til en kamp, sådan som weekenderne eller tit har set ud for fodboldholdene.

- Det er selvfølgelig lidt ærgerligt, for det er dét, man plejer at spille hen imod. At man lige skulle give den en ekstra skalle på banen for at kunne spille og levere i weekenden, men det må man bare tage med, siger Rasmus Demant.

- Vi kan ikke lave kampe mod andre modstandere, men vi kan godt lave en intern kamp 11 mod 11 og stadig maksimalt være 25 på banen, siger Jens Lolch.

For Rasmus Demant og de andre fodboldglade, unge spillere, er der kun én ting at sige om mandagens træning på forårets første dag.

- Det er bare superrart at få lov til at røre en bold og bevæge sig lidt igen, smiler U19-spilleren.

Se indslaget fra mandag: