Rasmus Rask-Skolen får først afklaring om virusvariant tirsdag

Heraf er et af tilfældene det på Rasmus Rask-Skolen i Odense.



Omikron bekymrer internationalt, fordi den har flere mutationer i spike-proteinet end normalt, og at den umiddelbart ser ud til at være mere smitsom end Delta-varianten, der ellers dominerer smitten globalt.



Tager det i stiv arm

Det har været et større arbejde for skolen at kortlægge, hvem der er i 2. og 3. led fra den smittede elev, fortæller skolelederen.

Et arbejde, der begyndte søndag aften, hvor skolen fik beskeden om en ukendt variant omkring 16.30, og fortsatte mandag.