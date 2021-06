Razzia: 22 sigtet på Nyt OUH

Ifølge en pressemeddelelse forløb aktionen som planlagt, indtil en spirituspåvirket fører af en personbil stak af i sin bil.

Manden stak af efter, han netop var blevet anholdt.

- Det viser sig, at han har en promille over den tilladte, hvorefter han bliver anholdt – helt som det er sædvane. Derefter vælger han at gasse bilen voldsomt op og stikke af. Knap 100 meter fra kontrolpunktet kører han så bilen direkte i grøften og stikker af til fods, oplyser politikommissær Ander Brahe fra Fyns Politi.

Det er først på eftermiddagen ikke lykkedes, at finde manden, men politiet ved, hvem han er. Når han bliver fundet, vil han blive sigtet for spirituskørsel og sigtet for at stikke af. Dertil kommer en stribe sigtelser for færdselsovertrædelser.