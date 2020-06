Realdania vil bevare historisk fynsk bondegård

Det er ikke Jens Hansens, men Hans Jensens bondegård i Korup, der nu bliver en del af Realdania By & Bygs samling af historiske ejendomme.

Den bevaringsværdige firelængede gård, der blev bygget ved indgangen til 1900-tallet, skal nu restaureres, så den kan bidrage til at formidle den danske kultur- og bygningsarv.

Det fortæller Realdania i en pressemeddelelse.

- Jeg glæder mig meget over købet af gården i Korup. Det er sjældent, at vi i dag ser en gård af denne type fra begyndelsen af 1900-tallet med alle bygninger opført på en gang og bevaret uden store ændringer, siger Peter Cederfeld, der er direktør i Realdania By & Byg.

Den 1. september kan man besøge den tidstypiske gård og høre om projektet. Foto: Pressefoto Realdania / Kurt Rodahl Hoppe

Et lyn blev til historie

Gården bliver en del af Realdania By & Bygs samling af 50 historiske bygninger, der sammen viser mere end 500 års dansk arkitekturhistorie.

Og det er en helt særlig og sjælden gård, Realdania har fået fingrene i.

Den 29. juli 1900 slog et lyn ned i Hans Jensens daværende gård, som brændte ned til grunden.

Derfor opførte han en ny gård i en tid, hvor andelsbevægelsen vandt frem, og byggeriet nåede derfor nye højder på grund af øget velstand. Gården er opført i moderne landbrugsstil og ikke som de traditionelle bygninger.

Gården er præget af velstand, fordi den blev bygget, da andelsbevægelsen fik succes i starten af 1900-tallet. Foto: Pressefoto Realdania / Kurt Rodahl Hoppe

Originale landskabsmotiver

Gården har været ejet af Familien Jensen igennem flere generationer og er derfor bevaret frem til i dag uden de store forandringer.

Derfor er gården enestående for andelstidens landbrugsejendomme og giver et uændret indblik i livet på landet i begyndelsen af 1900-tallet.

I stuehuset finder man i dag de originale malede udsmykninger og landskabsmotiver på lofter og vægge. Også de originale døre, porte og høje paneler står med de oprindelige historiske malerteknikker, som blev anvendt for 120 år siden.

Realdania By & Byg overtager gården den 1. august og sætter den herefter i stand ved at modernisere blandt andet de tekniske installationer. Planen er, at den skal lejes ud ligesom selskabets andre historiske ejendomme.

Gården ligger på Korupvej 21 i Odense i naturskønne omgivelser. Foto: Pressefoto Realdania / Kurt Rodahl Hoppe