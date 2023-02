Realitystjerne får fængsel for overfald på ekskæreste

En mand fra Odense, kendt fra flere reality-programmer, herunder Viaplay-programmet "Paradise Hotel", idømmes tre måneders fængsel for vold mod sin ekskæreste. Det fastslår Retten i Glostrup mandag.

Den dømte har på stedet valgt at anke dommen til Østre Landsret. Han vil frifindes.

Sagen drejer sig om et overfald, der fandt sted 20. oktober 2022 i den daværende kærestes lejlighed i Hvidovre.

Retten har slået fast, at han overfaldt hende ved at tage halsgreb på hende, rive hende i håret og tildele hende spark på benene og slag i hovedet.

Desuden holdt han en kniv for hendes hals.

Ifølge begge parter var forholdet præget af jalousi.

De to kom op at skændes, fordi manden havde sovet hos en veninde aftenen før. Derfor ville kvinden gøre det forbi med den 27-årige. Det førte til, at manden tog hendes telefon.

Derefter tog han kvælertag på hende og tildelte hende fire eller fem slag i ansigtet, har hun forklaret under retsmødet. Derefter tog han ifølge hendes forklaring fat i håret og rev hendes trøje i stykker.

Efter det gik manden ud i køkkenet, tog en kniv og pressede den mod ekskærestens hals.

- Det går meget hurtigt og er meget voldsomt, siger hun og uddyber:

- Jeg fryser. Jeg beder ham om at gå. Jeg husker det, som om han selv bliver lidt chokeret over det. Så går han hurtigt over og sætter den på plads og går sin vej.

Den 27-årige mand er tidligere dømt to gange for vold. Han har nægtet sig skyldig.

- Det er kun, fordi folk vil ramme mig. Det er bare the story of my life, desværre, siger han i retslokalet.

De tre medlemmer af domsmandsretten er enige, og de har fundet kvindens forklaring meget troværdig.

Efter overfaldet blev offeret nødt til at afbryde sin uddannelse, ligesom hun heller ikke var i stand til at arbejde i samme omfang som tidligere. Det har kvindens bistandsadvokat oplyst.

Kravet lyder på i alt 539.645 kroner. Men den side af sagen vil Retten i Glostrup mandag ikke tage stilling til.