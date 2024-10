Redaktør husker "rådkvinde" som markant politiker

TV 2 Fyns samfundsredaktør Jakob Risbro kalder den mangeårig børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen (RV) for en "markant politiker", oven på nyheden om, at hun har besluttet sig for ikke at genopstille til kommunalvalget næste år.

- Susanne Crawley er markant politiker. Hun har haft sine meningers mod og blandt andet jo insisteret på at kalde sig selv for rådkvinde, fremfor den officielle titel som rådmand.

