Fodboldklubben Dalum IF har netop fået bevilget et rentefrit lån på 850.000 kroner, så klubben kan redde sig ud af den konkurs, der ligger og truer.

By- og Kulturudvalget i Odense Kommune besluttede onsdag, at klubben skal bevilges lånet, som skal betales tilbage over ti år.



Gennem flere år med rod i økonomien har klubben opbygget en gæld på 1,3 millioner kroner.



Det er dog ikke alle, der er lige begejstrede for det rentefrie lån, som det fremgår i videoen.