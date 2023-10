Redegørelse og mere overvågning: Politikere vil til bunds i sag om seksuelle byttehandler

Hun oplyser dog, at arbejdet mod gråzoneprostitution er svært, da de unge som gør det, typisk ikke selv ser det som prostitution - og ofte ikke kan mærke om deres grænser overskrides ved det.

Rådmanden for Børn- og Ungeudvalget, Susanne Crawley Larsen (RV) ser med bekymring på udviklingen i gråzoneprostitution i Odense.

- For mig er det desværre ikke nyt, at unge giver seksuelle ydelser i bytte for en sofa at sove på, mad, dyre tasker og tøj. Det er heller ikke nyt, at de som led i et misbrug prostituerer sig. Det der bekymrer mig ved denne sag er, at der tales om meget unge piger og en ny type ulovlige produkter.



Hun håber derfor også forældre vil tale med deres børn om sagen, hvilket kan virke forebyggende.

- Jeg kan kun opfordre forældre til at tale med deres børn om sagen her og om, at skolen og andre gode voksne omkring dem er et trygt og tillidsfuldt sted, hvor man kan betro sig, hvis der opstår problemer. Når først det er gået galt, er det en sag for SSP og politiet, siger hun.

Ifølge ungekoordinator Pernille Bjernemose fra Reden Ung i Odense, som både er et forebyggende undervisningsforløb og som tilbyder rådgivningssamtaler til unge i seksuelle gråzoner, så har unge i dag en anden opfattelse af, hvad det vil sige at sælge en seksuel ydelse. De ser det ifølge hende ikke som prostitution.



- De anser det som nogle bytterelationer. Du giver lidt, jeg giver lidt, siger hun.