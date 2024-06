Redningsaktion af konkurstruet fodboldklub skudt til hjørne

Den storstilede redningsaktion for fodboldklubben Dalum IF er udskudt på ubestemt tid. Det oplyser rådmand i By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune Søren Windell (K) til TV 2 Fyn.

Det er blot to uger siden, kommunen reddede den konkurstruede klub fra en truende konkurs ved at bevillige et rentefrit lån på 850.000 kroner. Klubben havde opbygget en gæld på 1,3 millioner kroner. Historien tog en ny drejning, da bestyrelsen trak sig til en generalforsamling og en ny bestyrelse blev valgt ind.

Dalum IF's bestyrelse har onsdag haft foretræde for By- og Kulturudvalget og her blev udvalgsmedlemmerne oplyst, at bestyrelsen i Odense-klubben agter at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.

- Bestyrelsen havde foretræde for udvalget i dag og vi blev bekendte med, at bestyrelsen om kort tid kan komme til at se helt anderledes ud. Udvalget har brug for at sikre sig, at dem, der er valgt, også er dem, vi indgår en aftale med.

- Bestyrelsen har nogle forslag til kandidater, men vi er nødt til at respektere den demokratiske proces, og derfor skal generalforsamlingen have det sidste ord, siger Søren Windell

Når det er sket, er kommunen klar til at indlede ny dialog med Dalum IF om en redningsaktion, oplyser Søren Windell.

- Vi er nødt til at have ro i maven om, at vi kender dem, vi giver et lån, siger rådmanden.