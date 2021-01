Regering opfordrer til at holde børn hjemme - leder overrasket

I Børnehuset Ællingen i Odense står pædagoger fortsat klar til at tage imod børn og deres forældre, når de skal afleveres.

Og det glæder flere forældre, som har svært ved at passe børnene derhjemme.

- Nu har vi tre børn, og det er vitterligt et mareridt at finde ud af, når man har to skolebørn og et insitutionsbarn, for vi kan ikke være derhjemme allesammen på én gang, hvis børnene skal lære noget, forklarer Randi Hertzum.

Også Kenneth Kløcker, der er fysioterapeut i Kerteminde Kommune, har onsdag morgen afleveret børn i Børnehuset Ællingen.

Det har faktisk overrasket mig, hvor mange der egentlig har gjort det Karen Vridstoft, daglig leder, Børnehuset Ællingen

- Hvis jeg ikke kunne aflevere dem, så skulle jeg have dem derhjemme. Men jeg snakker med borgere, visiterer genoptræning, og det ville ikke være særlig nemt, for de er ikke så store mine børn, siger Kenneth Kløcker.

Det har ellers skabt debat de seneste dage, at daginsitutitioner fortsat skal holde åbent. Pædagogernes fagforbund BUPL og partierne Enhedslisten og SF har ønsket at lukke insitutionerne og i stedet etablere nødpasning for at bremse smitten med covid-19 i samfundet.

Selvom regeringen og myndighederne tirsdag endnu engang strammede coronarestriktionerne, så skal forældre altså stadig have mulighed for at aflevere deres børn i børnehaver og vuggestuer.

Statsministeren opfordrede dog til at holde sine børn hjemme fra dagtilbud, hvis det er muligt. Det fremgår også af Sundhedsministeriets pjece.

Men det overrasker Karen Vridstoft, der er daglig leder af Børnehuset Ællingen, hvor mange forældre, der selv passer børnene.

- Det har faktisk overrasket mig, hvor mange der egentlig har gjort det, siger Karen Vridstoft.

Normalt er der 63 børn i daginstitutionen Ællingen, men de seneste dage har kun cirka halvdelen af børnene været til stede.

Opfordrer forældre til værnemidler

Karen Vridstoft understreger at forældre trygt kan aflevere deres børn. For pædagogerne passer på og overholder alle retningslinjer - ligesom de ved, at deres job er vigtigt for samfundet.

- Jeg oplever egentlig, at der er en stor forståelse blandt personalet i forhold til, at vi som daginstitution har en rigtig, rigtig vigtig rolle i at holde samfundet i gang så meget som overhovedet muligt, fortæller Karen Vridstoft, der er daglig leder af Børnehuset Ællingen.

I området omkring Holluf Pile og Tingkær i det sydøstlige Odense, hvor Børnehuset Ællingen ligger, er otte daginstitutioner gået sammen med en opfordring til forældrene, om at bære enten mundbind eller visir, når de afleverer børnene.

- Det gør vi jo for at passe på personalet, og for at forældrene faktisk også kan passe på hinanden, siger Karen Vridstoft.

Hendes generelle opfattelse er også, at pædagogerne er trygge og rolige, når de passer deres arbejde. Men der er undtagelser.

- Der er nogle enkelte, der af personlige årsager kan være noget mere nervøse ved corona end andre er, og der handler det jo om at være i dialog med dem, om hvordan jeg bedst muligt passer på dem.

