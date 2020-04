Regeringen skruer op: Tusindvis skal testes i nye telte

Antallet af tests skal øges markant i forbindelse med genåbningen af Fyn og resten af Danmark, oplyser regeringen tirsdag i en pressemeddelelse.

Det betyder, at der fremover skal testes tusindvis i TestCenter Danmark, der er blevet etableret i en række hvide telte i det vestlige Odense.

- Vi har arbejdet benhårdt på at øge testkapaciteten, siden coronavirus begyndte at sprede sig i Danmark. Nu har vi fået opbygget kapacitet, og den skal vi udnytte til fulde, siger sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke.

Folk uden symptomer skal testes

Teltet i Odense er blot ét ud af i alt fem centre fordelt på de danske regioner. Planen er, at de samlet skal kunne teste op mod 20.000 om dagen.

Efterhånden som kapaciteten opbygges, skal centrene ligeledes begynde at teste personer uden symptomer.

Herunder særlige samfundsgrupper som for eksempel ikke-regionalt ansat plejepersonale, pårørende til sårbare personer, kontakter til smittede og et repræsentativt udsnit af befolkningen.

Men den øgede testkapacitet betyder først og fremmest, at alle borgere, der har milde symptomer og arbejder indenfor sundhedsvæsnet, samt alle patienter, der indlægges, vil blive testet. På den måde vil man forhindre smittespredning på hospitalerne.

Hjemmeværnet skal dirigere trafik til testcenter

TV 2/Fyn kunne allerede mandag bringe billeder fra det nye TestCenter Danmark på Fyn, der er placeret i Odensebydelen Højstrup.

I bydelen Højstrup i Odense er det nye testcenter placeret på hjemmeværnets område. Foto: Ole Holbech

Her vil hjemmeværnet stå for at dirigere trafikken ind til teltene, oplyste oberstløjtnant Ulrich Arensbach, chef for Hjemmeværnet på Fyn, i den forbindelse.

- Centeret er rigtigt godt placeret her i Højstrup. Der er god plads, og tilkørselsforholdene er gode, sagde han.

Vil teste for både virus og antistoffer

TestCentrene er et samarbejde mellem regeringen og Danske Regioner med støtte fra Novo Nordisk Fonden.

De kommer til at arbejde med virustests, der skal vise, om man har covid-19, og en antistoftest der kan undersøge, om man har dannet antistoffer og muligvis har haft virussen.

Dermed bliver TestCenter Danmark et vigtigt element i smitteovervågningen i samfundet, lyder det i pressemeddelelsen.