Regeringen vil tiltrække flere afrikanske studerende

Regeringen vil tiltrække endnu flere afrikanske studerende til de danske universiteter som SDU og videregående uddannelser. Det bliver et centralt element i den Afrika-strategi, Udenrigsministeriet præsenterer i slutningen af august.

Det beretter udenrigsminister og formand for Moderaterne Lars Løkke Rasmussen i et interview med Politiken.

- Det her er ikke altruisme eller velgørenhed. For mig handler det om at varetage nogle skarpe danske interesser. Europa skrumper. Det gør vi på indbyggertal og på vores relative andel af den globale økonomi. Dermed risikerer vi også at tabe indflydelse.