Regeringstoppens charmeoffensiv i Odense er begyndt

Omkring 300 mennesker er lige nu på plads i Odense Congress Center for at høre statsminister Mette Frederiksen (S), økonomiminister Jakob Ellemann-Jensen (V) og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M), der er draget på en charmeoffensiv rundt om i landet.

Den landsdækkende turné er begyndt i dag, hvor de tre partiledere har været forbi erhvervsskolen Next i København og Ringsted Kongrescenter. Og her til aften er det altså blevet Odenses tur til at få fint besøg.

På storskærmen i kongrescenteret står der “sammen om et bedre Danmark”, og i invitationen er der blevet lovet, at det vil blive en “ærlig samtale” om fremtidens Danmark.

Tv-vært Anders Breinholt er vært, og publikum kan i løbet af aftenen stille de tre ministre spørgsmål.