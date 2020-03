Region Syddanmark: Opfordrer til at minimere besøg på hospitaler

Antallet af besøg på de danske sygehuse skal minimeres for at mindske risikoen for smitte med coronavirus. Det skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse.

Det samme gør sig gældende hos de øvrige regioner.

De anbefaler, at man så vidt muligt undgår at besøge pårørende, hvis det kan lade sig gøre. Der henstilles til, at kun den allernærmeste familie kommer på besøg.

Anbefalingen gælder også lægemiddelindustrien eller udenlandske delegationer, ligesom politiske møder som eksempelvis regionens udvalgsmøder, der ofte afholdes på sygehusene, vil blive flyttet til et andet sted.