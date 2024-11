I 2022 lød prisen på nedrivning af 160 ud af 504 boliger i den almene boligafdeling Granparken i Vollsmose og renovering af de resterende 344 boliger på 610 millioner kroner.

Men ifølge Ingeniørens BuildingTech er boligselskabet Civicas bedste bud på et budget nu på 849 millioner kroner. Det er 40 procent mere end estimeret for to år siden.

Årsagen er blandt andet stigende entreprenørpriser.