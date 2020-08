Rejsegilde i ny bydel: - Flyt ind her, når du fylder 55

Efter flere måneders udskydelse kunne man fredag holde endnu et rejsegilde i Gartnerbyen i Odense - denne gang for det kommende seniorbofællesskab i den nye bydel.

Der er stor efterspørgsel på sådan nogle boliger med orangeri, fællesarealer og rullestolsvenlige boliger.

- Der er rigtig mange mennesker, der gerne vil flytte ind i et seniorbofællesskab, siger bestyrelsesformand i Odense Boligselskab René Boye.

- Det kan være folk, der i mange år har haft en ejerbolig eller villa et eller andet sted, og hvor børnene er flyttet hjemmefra, fortæller han.

Idéen er, at fra man bliver 55 år, kan man flytte ind i seniorbofællesskabet.

Flyt ind som 55-årig

Odense Boligselskab har i samarbejde med pensionsselskabet PFA skabt boligerne. De er designet til, at når fynboerne når 55-års-alderen, har de mulighed for at sadle om, inden de bliver for gamle.

- Idéen er, at fra man bliver 55 år, kan man flytte ind i seniorbofællesskabet, og så kan man flytte ind på et tidspunkt, hvor man selv er herre over sin livssituation, og så flytte ind og skabe nye venskaber, siger chef for Nordic Real Estate Michael Fogemann fra PFA.

- Man kan bo her, til man bliver rigtig gammel. Det er byggeriet designet til, fastslår han.