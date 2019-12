Rejsegilde: Topmoderne faciliteter skal få OB til tops

Med mad, taler og en masse fremmødte gæster blev der fredag holdt rejsegilde for Odense Boldsklubs nye, moderne superligahus i Ådalen.

Første spadestik til de nye faciliteter blev taget tilbage i august, og lige siden har alle i og omkring klubben glædet sig til et nyt klubhus, der passer til en superligaklub.

- Det er en rigtig, rigtig stor dag for OB. Det er nye faciliteter til vores superligaspillere, og vi vil gerne skabe rigtig gode rammer, siger Enrico Augustinus, der er administrerende direktør for Odense Sport & Event, som står bag fodboldklubben OB.

OB flyttede ind i klubhuset i Ådalen 1. september 1968 fra Munkemose. Siden dengang har der kun været bygget om og bygget til ad flere omgange, men denne omgang er den største opgradering af faciliteterne i Ådalen.

Skal sikre top-seks placering

Der har i lang tid været kritik af superligaklubbens faciliteter i Ådalen, men når det nye superligahus efter planen står klar i foråret 2020, så er det med topmoderne faciliteter, der skal optimere forholdene til træning og kamp.

Det bliver 800 kvadratmeter med nye trænerkontorer, omklædningsrum, taktikrum og fitnessrum. Derudover kommer der også kontorer til en del af de administrative medarbejdere, der tidligere har siddet på Odense Congress Center og Nature Energy Park.

Og de gode faciliteter skal være med til at fastholde OB i den sjove ende af tabellen.

- Når vi har en ambition om top-seks, så skal alle faciliteter og alt, hvad der i øvrigt er omkring klubben, passe til top-seks. Når vi står sidst i maj, så har vi alle de faciliteter, der skal til for at sikre, at vi også er en fast bestanddel af top seks, siger Enrico Augustinus.

Ud over det nye superligahus er der også opgraderet andre steder. OB får en ny træningsbane, der kommer nye baner ved fodboldklubben Røde Stjerne, og så har amatørafdelingen fået forbedret caféen.

