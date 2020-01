Rejsehold skal sygefravær til livs - Det er en kæmpe gave

Et højt sygefravær og kollegaer, der må løbe stærkt, er hverdagen på mange offentlige arbejdspladser.

Sidste år var det gennemsnitlige sygefravær i regionerne således 13,1 dage pr. fuldtidsansat, mens tallet for kommunerne var 12 dage pr. fuldtidsansat.

Og det skal der sættes en stopper for, mener beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

- Vi må se i øjnene, at højt sygefravær stadig er en udfordring på mange offentlige arbejdspladser. Og vi skal forebygge, at man bliver syg som følge af arbejdet. Det er der bred enighed om. Derfor vil vi iværksætte en række initiativer, som kan være med til at forebygge det, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) i en pressemeddelelse.

Derfor vil ministeren nu sende et rejsehold bestående af 12 konsulenter ud til de offentlige arbejdspladser, der skal hjælpe med at få det gode arbejdsliv tilbage.

OUH har knækket koden

Neurologisk Afdeling N2 på Odense Universitetshospital er et godt eksempel på den udvikling, som rejseholdet gerne vil opnå.

Her kender de alt for godt til travlhed og huller i vagtplanen.

Da sygeplejerske Camilla Lund Hansen trådte til som leder af afdelingen i 2014, havde de svært ved at tiltrække nye sygeplejersker, og der var mange sygedage blandt de ansatte. På en enkelt måned kunne de have helt op til 31 sygedage.

- Der var rigtig meget uro, og jeg brugte en stor del af min ledelsestid på at dække vagter på grund af sygdom, husker Camilla Lund Hansen.

Særligt for afdelingen er, at der er mange krævende patienter med blandt andet hjerneskader og alvorlige nervesygdomme, og det stiller store krav til medarbejderne.

Derfor besluttede Camilla Lund Hansen selv at sætte hårdt ind på introduktionen af nye medarbejdere, så de blev klædt bedre på til at håndtere de daglige udfordringer.

Der blev også sat fokus på at begå sig i et miljø med vold og trusler. Og det er arbejdet med at lokalisere særlige udfordringer som disse, Camilla Lund Hansen mener, rejseholdet kan hjælpe andre med.

- Det er en kæmpe gave. Sygefravær er en meget kompleks størrelse, og det kan være rigtig svært at identificere, hvad det er i ens arbejdsmiljø, som er årsagen til et forhøjet sygefravær. Så det her er en rigtig stor hjælp

Hjælp til selvhjælp

Det nye rejsehold er et gratis tilbud til offentlige arbejdspladser, der ønsker at nedbringe sygefraværet. Rejseholdet har særligt fokus på arbejdsmiljøet i hverdagen.

Hjælpen kan for eksempel gå til et plejehjem, der er udfordret af mange forflytninger af beboere.

Holdet begynder med at kortlægge arbejdspladsens sygefravær. Derefter bliver der kigget på, hvilke politikker og retningslinjer arbejdspladsen har i forhold til sygefravær og trivsel, og siden bliver både den fysiske og psykiske trivsel set efter i sømmene.

Undervejs kommer rejseholdet med råd til, hvad man kan gøre anderledes fremover.

Udover vejledning får arbejdspladserne mulighed for at tilgå hjemmesiden sygefravær.dk, hvor de kan finde redskaber til at forebygge og håndtere sygefravær blandt medarbejdere.

Oprettelsen af det nye rejsehold udspringer af den tidligere VLAK-regerings aftale med KL og Danske Regioner fra januar sidste år, som med initiativer for i alt 145 mio. kroner skulle nedbringe sygefraværet i det offentlige.

Stort fald i sygefravær

I dag er sygefraværet på Neurologisk Afdeling N2 nede på 1,3 procent mod 6,5 procent i 2014. Det svarer til at have to ekstra sygeplejersker ansat på fuld tid, og det er noget, som kan mærkes på afdelingen.

- Vi har ikke længere rekrutteringsproblemer, og vi får uopfordrede ansøgninger fra sygeplejersker, som gerne vil arbejde her. Det har rigtig stor betydning, at vi hele tiden er sikre på, at vi er de sygeplejersker, vi skal være, siger Camilla Lund Hansen.

På trods af den positive udvikling, mener hun dog fortsat, at de kan blive endnu bedre.

- Vi er ikke færdige, og jeg tror ikke på, at vi nogensinde bliver færdige. Men vi er et rigtig godt stykke vej, understreger Camilla Lund Hansen.