Rekordår hos Møllekroen – stor efterspørgsel på bestemte retter

Flere postkasser, et toiletrum og en dør er de seneste dage sprængt i stykket af fyrværkeri.



Den fremgår af Fyns Politis døgnrapport.



På Skolevej i Ebberup blev en rude i døren til et toiletrum i et klubhub knust, hvorefter et kanonslag blev kastet ind. En del af inventaret blev ødelagt. Hærværket er sket mellem den 27. og 28. december, hvor det blev anmeldt til politiet.



Et par dage før gik det ud over en dør til et skraldespandsskur i Aarup. Her havde en ukendt person lagt fyrværkeri ved døren og fyret det af. Døren gik i stykker og lægterne sprængt af, men der skete derudover ikke yderligere skade. Det skete mellem den 25. og 27. december.