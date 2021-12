Rekordmange frivillige: - Det er vildt så mange børn, vi kan hjælpe

Men det er ikke noget, Red Barnet er kommet tilfældigt til.

- Vi har været rigtig gode til at været synlige. Og så har vi arbejdet rigtig meget med, hvordan vi har kunnet rekruttere frivillige, forklare Sara Ekknud Windell.



Og de mange frivillige glæder formanden.

- Det gør mig helt vil glad og stolt. Det er vildt så mange børn, vi kan hjælpe, forklare Sara Ekknud Windell.

Faglig udvikling

For Stine Klingenberg er frivilligt arbejde i Red Barnet både en mulighed for at give noget fra sig og samtidig lære en masse.

- Ved Red Barnet Odense har man god mulighed for at udvide sit faglige felt. Jeg sidder i PR-teamet, som læner sig godt op ad den uddannelse, jeg er i gang med, fortæller Stine Klingenberg.

Derfor opfordrer Vagn Hansen også til, at man melder sig som frivillig, hvis man har lyst.

- Man behøver ikke have så meget tid. Men hvis du har et par dage om måneden, som du gerne vil bruge på andet end dig selv, så er vi mange, der gerne vil have dig som frivillig i Red Barnet, fortæller Vagn Hansen.