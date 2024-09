Rekordtræner taler ud om vild sommer: - Når man er OB-spiller, så dør man for klubben ude på banen

- Tidligere havde vi ikke en helhed, men nu har vi opnået en form for konsensus om, hvordan vi gerne vil drive det her hold. Vi skal også kreditere Troels Bech for at have fået samling på OB, for det har været et kæmpe stykke arbejde. Det var svært at lave to træningsgrupper med en meget opdelt tilgang til hverdagen, men der var også meget energi i at have sund kerne, siger Søren Krogh.

- Vi har fået den sunde kerne til at gro og udvikle sig, og det var formålet, at spillere, som ikke ville være her, ikke skulle fylde noget som helst. Sådan er fremtiden her i klubben: Når man er OB-spiller, så dør man for klubben ude på banen. Der ligger nogle nemme point i den tilgang, siger Søren Krogh.

Indtil videre har tilgangen givet fuldt hus i form af 24 point i otte kampe. På søndag jagter OB niende sejr på stribe. Kampen mellem OB og AC Horsens spilles lørdag klokken 17.00 på stadion i Horsens.