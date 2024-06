Renere miljø i Odense: Nu lanceres banebrydende skraldebil

Som en del af den grønne omstilling i Odense Kommune lancerer Odense Renovation nu den første fuldelektriske skraldebil. Bilen triller ud på sin jomfrutur mandag 17. juni.

Det oplyser Odense Renovation i en pressemeddelelse, hvor selskabet påpeger, at den elektriske skraldebil blot er første skridt på vejen mod en fuldelektrisk flåde af skraldebiler.

- Omstillingen sker over de næste godt seks år for at støtte op om Odense Kommunes mål om klimaneutralitet i 2030, siger funktionsleder for Kommunikation hos Odense Renovation Morten Glasius og tilføjer, at de dieseldrevne skraldebiler løbende vil blive udskiftet.

- Odenseanerne kan altså se frem til et renere nærmiljø og mindre støj fra selve kørslen af de store biler, siger han.