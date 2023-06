Restaurantejer om Michelinstjerne: - Det er en ret vild følelse

- Det er en ret vild følelse.

Sådan lyder det fra ejer ARO Christoffer Schärfe oven på nyheden om en Michelinstjerne til den fynske restaurant.

- Jeg er så sindsygt glad og megastolt på egne vegne og ikke mindst hele holdet bag restauranten, siger Christoffer Schärfe til TV 2 Fyn.

Restaurant ARO, der ligger på Østerbro i Odense, er ejet af kokkene Bjørn Jacobsen og Christoffer Schärfe, der har en fortid hos blandt andet den anerkendte restaurant Geranium.

Med restaurant ARO får Fyn sin første Michelinstjerne nogensinde.



Mandag uddeler Michelinguiden nemlig stjerner til de bedste restauranter i Norden. Her deltager den fynske ejer ved arrangementet i Finland.

Hvor vildt er det at få en Michelinstjerne?

- Vi har nu skabt en restaurant som har fået sin helt egen stjerne. Jeg synes ikke selv, at vi har gjort noget vildt over for Michelin. Men at de har anerkendt os med en stjerne er fuldstændig vildt!