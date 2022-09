Retssag afslører massiv overvågning af bandemedlemmer: - Vi er i en krigssituation

- Jeg er fucking blevet skudt fem gange.

Det var tydeligt for alle i retten, hvordan ordene havde spruttet ud af munden på den ophidsede 33-årige bandeleder og tiltalte i Abdinur-sagen.

Ordene var del af de utallige telefonaflytninger, som anklagemyndigheden afspillede mandag i Retten i Odense.

Dagen var anden retsdag i Abdinur-retsagen, hvor fem sidder tiltalt for blandt andet indbrud, narkohandel, vold og våbenbesiddelse, og hvoraf de fire personer er tiltalt for drabet på Abdinur Mohamed Ismail.

I retten bekræftede bandelederens forsvarsadvokat Ditte Dittmann, at det er hendes klient, også kaldt tiltalte A, man kan høre på telefonaflytningerne fra den 7. august 2020 - lidt over en måned efter drabet.

Telefon smuglet ind i fængsel

Det er anklagerens opfattelse, at bandelederen på optagelsen er i samtale med tiltalte B i Abdinur-sagen og en tredje mand, der sidder fængslet i Renbæk Fængsel.

- Tilsyneladende via en telefon, der er smuglet ind i fængslet, forklarede senioranklageren Jacob Thaarup mandag.

Telefonen i den anden ende tilhører tiltalte B ifølge anklageren.

Jacob Thaarup forklarede, at det var samme telefon, som han på drabsnatten brugte til at ringe til 112, efter tiltalte A altså også blev skudt - tilsyneladende med fem skud.

- Min fætter er blevet ramt af skyderi, hørte retten tiltalte B råbe i sin telefon til alarmcentralen på mobiloptagelser fra den fatale nat i Egeparken afspillet senere i retten mandag.

Her blev bandelederen, tiltalte A, skudt af bandemedlemmer fra den rivaliserende Korsløkkegruppe.

To dage i koma

På intet tidspunkt i de mange telefonaflytninger, der blev afspillet i retten, blev drabet på den uskyldige Abdinur Mohamed Ismail nævnt. Til gengæld holdte den tiltalte A fokus på de skud, han selv blev ramt af.

- Jeg var fucking i koma i to dage og to dage efter, så går jeg på mine ben. Gud er stor, fortsætter tiltalte A på poltiets telefonaflytninger.



På båndet spørg bandelederen også flere gange den fængslede person, om han kan regne med hans fortsat støtte.

- Jeg er med jer til døden, du behøver ikke engang at spørge, siger den fængslede samtalepartner.

Og den slags konsolidering er det overordnede tema i de aflytninger, som politiet lagde frem i retten mandag.

Her afspillede anklageren også rumaflytning fra en Audi A6, som tilsyneladende tilhører bandemedlemmerne.

Krigssituation

På det lange bånd hører man den tiltalte bandeleder være i samtale med en person, som anklageren dokumenterer ad flere omgange, har tæt tilknytning til banden.

De to er ifølge anklageren i et skænderi.

Tiltalte A er tilsyneladende sur over, at personen har gået med nogle andre, mens han lå på sygehuset.

- Vi er i en krigssituation, siger bandelederen for at understrege alvoren.

Vandcenter kort før drab

Med fremlægning af telefonaflytninger og overvågningsbilleder ved retsmødets start mandag forsøgte anklageren også på flere måder at bevise, at de fem tiltalte er en fasttømret enhed.

Blandt andet står det klart, at tiltalte D havde bestilt et sommerhus i Bogense to dage før den fatale nat.

Fra tiltalte D's Snapchat-konto har politiet anskaffet sig video fra udlejningsboligen i feriecenteret.

Her giver den tiltalte en rundtur i boligen, hvor flere andre sortklædte mænd også ses i billedet.

Blandt andet mener anklageren, at tiltalte C - der er tiltalt for de dræbende skud den 24. juni 2022 - ses i videoen. Det bestred hans forsvarsadvokat Michael Juul Eriksen dog.

Udover tiltalte C, så er to andre såkaldte håndlangere også tiltalt for manddrab sammen en den ældre tiltalte B.

Der ventes at falde dom i sagen til oktober eller november.