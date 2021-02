Rod i regnskaberne: Revisorer afviser Windells påstand

Den danske revisorstand har meget svært ved at tro rådmand Søren Windells (K) påstand om, at det statsautoriserede revisionsfirma Kvist og Jensen har rådgivet Søren Windell til at lade firmaet Soeren Group gå konkurs på statens regning.

Det sagde Søren Windell, der var direktør i selskabet, ellers i et interview med TV 2 Fyn tirsdag.

- Det var et råd fra revisoren – det var den nemme måde at gøre det på. Det skulle man selvfølgelig have gjort på en anden måde med en anden form for likvidation, og det ærgrer jeg mig da over i dag – jeg har før fået dyre råd hos revisorer, sagde Søren Windell.

Men den udlægning betvivler Camilla Hesselby, faglig direktør i FSR – danske revisorer.

- Det er klart, at det ikke ville være god revisorskik, hvis man rådgav et selskab til at gå konkurs på statens regning ved at lade være med at aflægge regnskab eller afmelde sin ledelse. Det har jeg ikke grund til at tro, at et af vores medlemmer skulle have bidraget til, siger hun.

Løst fra tavshedspligt

Partner og statsautoriseret revisor hos Kvist og Jensen Brian Christensen må ikke udtale sig, fordi han som revisor derved ville overtræde sin tavshedspligt.

Og Søren Windell ville indtil midt på eftermiddagen torsdag ikke løse firmaet for tavshedsforpligtelsen, så revisionsfirmaet kunne forsvare sig mod påstandene.

Det er fuldstændig indlysende, at en revisor ikke vil kunne rådgive sin kunde om ting, som i princippet er i strid med lovgivningen Camilla Hesselby, faglig direktør i FSR – danske revisorer

Den beslutning ændrede Søren Windell dog uden forklaring, hvorefter revisionsfirmaet har sendt TV 2 Fyn en kommentar, hvor man tager afstand fra rådmandens udlægning af forløbet.

- Søren Windell kontakter os i starten af november måned, i forbindelse med at Soeren Group ApS er under tvangsopløsning, fordi selskabet ikke har indberettet årsregnskabet for 2019 til Erhvervsstyrelsen. Søren Windell beder om hjælp til at få selskabet genoptaget fra tvangsopløsning. Vi forklarer Søren, at det kræver at årsrapporten for 2019 udarbejdes og indberettes til Erhvervsstyrelsen, og at revisor afgiver en erklæring om at selskabskapitalen er til stede, skriver Brian Christensen.

- Vi begynder vores arbejde, men konstaterer undervejs, at selskabet har en negativ egenkapital, hvorfor der skal indskydes penge i selskabet for at genoptagelsen kan gennemføres, hvilket ikke sker. Vores rådgivning er foretaget med udgangspunkt i at selskabet allerede var under tvangsopløsning, da vi modtog henvendelsen, og vi er derfor ikke enig i Søren Windells udlægning af vores rådgivning.

Camilla Hesselby bakker op om den forklaring.

- Det er fuldstændig indlysende, at en revisor ikke vil kunne rådgive sin kunde om ting, som i princippet er i strid med lovgivningen. Det vil sige, at hvis revisoren rådgav sin kunde i at undgå at opfylde sine forpligtelser efter selskabslovgivningen med den følge, at man blev sendt til tvangsopløsning og i sidste ende kunne erklæres konkurs - det ville ikke være i orden, og det har vi ikke nogensomhelst grund til at tro er sket i den konkrete sag, siger hun.

Allerede 12. oktober sidste år forlangte Erhvervsstyrelsen Soeren Group ApS tvangsopløst, fordi der stadig ikke var afleveret 2019-regnskab.

Samtidig fratrådte Windell som direktør.

5. januar 2021 sendte Kvist og Jensen Søren Windell et udkast til et årsregnskab for 2019 for Soeren Group, der kunne fremsendes til Erhvervsstyrelsen for at forhindre den truende konkurs.

Det viser en korrespondance, som Søren Windell selv har sendt til TV 2 Fyn.

En fortsættelse af Soeren Group ville ifølge lovgivningen desuden kræve en revisorerklæring om, at selskabets kapital var genskabt.

Statsgaranti

På daværende tidspunkt var egenkapitalen ifølge regnskabsudkastet i minus med 205.000 kroner.

Af ledelsesberetningen i udkastet til 2019-regnskabet fremgår det, at indehaveren har valgt at lade selskabet tvangsopløse, og 21. januar 2021 besluttede en dommerfuldmægtig i skifteretten i Odense, at selskabet skulle under konkursbehandling, fordi regnskabet ikke var fremsendt til Erhvervsstyrelsen, og der heller ikke lå en revisorerklæring om den nødvendige egenkapital i selskabet.

Statskassen garanterer med 30.000 kroner for, at konkursen kan blive behandlet, og det fremgår, at Skat har 24.000 kroner til gode.

10. februar 2021 udsendte kurator Anders Madsen sin første cirkulæreskrivelse for at efterlyse eventuelle andre kreditorer.

Han noterede, at selskabet havde en kassebeholdning på godt 40.000 kroner.

Søren Windell har flere gange oplyst til TV 2 Fyn, at der kun var ham selv og Skat som kreditorer, og at ingen kommer til at miste penge på konkursen.

Professor i regnskab ved CBS Thomas Riise Johansen sagde i sidste uge til TV 2 Fyn, at det er svært at sige noget præcist om dækningen til kreditorer i selskabet, da flere af selskabets regnskaber ikke har været retvisende.

Søren Windell har ikke ønsket at lade sig interviewe af TV 2 Fyn i forbindelse med statsautoriseret revisor Brian Christensens og revisorforeningens udtalelser, men fastholder sine udtalelser om rådgivningen.