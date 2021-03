Revser OB efter skuffende sæson: - Urimeligt lavt ambitionsniveau

I løbet af de seneste ti år er det bedste, OB har præsteret, en femteplads i Superligaen. Ellers er det blevet til ottende-, niende- og tiendepladser, og heller ikke i år kom OB med i slutspillet.

Ifølge sportsredaktør på Fyens Stiftstidende Leif Rasmussen skyldes det blandt andet, at man for ti år siden valgte en strategi, hvor der ikke skulle bruges penge på udenlandske spillere. Efter OB i et par år uden held havde forsøgt at nå en guldmedalje for næsen af FCK.

- Så sadlede man om og sagde, nu satser vi på danske spillere, fynske spillere og ikke på de dyre indkøb, og det var på et tidspunt, hvor man troede, at det kunne lade sig gøre, siger Leif Rasmussen.

Men strategien med at skrue ned for budgettet og op for ambitionerne slog fejl, og siden har guldet ikke været inden for rækkevidde.

- Det er vel egentlig først inden for de seneste to år, at man nærmest med armene i vejret går efter top-seks. Bare for et par år siden var det helt urimeligt at have et så lavt ambitionsniveau her i Odense, siger Leif Rasmussen.

Grå mellemvare

For nogle af klubbens gamle spillerkoryfæer ærgrer sig over, at OB så længe har hængt med røven i vandskorpen. Det gælder blandt andre Allan Hansen, der med sine 130 mål er den mest scorende spiller i en OB-trøje.

- Det er jo ærgerligt at se, at det går sådan. Især synes vi, det er ærgerligt, når de melder ud i kampprogrammet, at de har et godt hold, siger han.

Samme melding kommer fra Ulrik Moseby, der spillede 339 kampe og vandt to danske mesterskaber for OB.

- Det er selvfølgelig ærgerligt, for jeg synes jo i bund og grund, at OB er en fantastisk klub og har nogle gode muligheder for at kunne lave ikke kun en stor klub, men også en storklub, siger Ulrik Moseby.

Ifølge Leif Rasmussen har klubbens målsætning taget et drastisk fald fra tinderne med en ærgerlig konsekvens:

- Det er jo en mellemvare. Der er en stor grå masse af hold midt i ligaen, der slås om at blive nummer fem til seks, og det er der, OB ligger. Hverken mere eller mindre, siger han.

Nye krav

Ifølge sportsredaktøren står OB i en udfordrende periode, hvor det som udviklingsklub blandt andet bliver sværere at regne med de samme spillere år efter år. Derfor kræver det nye takter at bevæge sig op fra moradset.

- Hvis jeg skal tippe på OB's kommende strategi, så bliver det et eller andet med, at man gerne vil skabe resultater for nogle penge, samtidig med at man udvikler talenter. Det er en svær øvelse, fordi man kan risikere at sætte sig imellem to stole, siger Leif Rasmussen.

Derudover er der behov for at blive skarp på de fysiske rammer og realisere planerne om et bedre stadion:

- Der stilles helt andre krav end tidligere til, hvad det vil sige at få lokket tilskuerne ud på stadion. Det kommer ikke kun til at handle om, hvilken placering de har i tabellen. Det kommer til at handle om den samlede oplevelse af at være OB og odenseaner.