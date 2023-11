Rigmand i clinch med borgmester: Barfoed til møde på Rådhuset om trafikplan

I den nye aftale er der færre hastighedsnedsættelser end i den gamle. Dog er det stadig planen, at hastigheden skal sættes ned til 30 km/t inden for ring 2.

Frederik Barfoed mener stadig, at hastighedsnedsættelserne er for drastiske. Her peger han som eksempel på Middelfartvej og Næsbyvej, hvor hastigheden bliver sat ned til 30 km/t indenfor ring to.

Kan du komme med et alternativt forslag til at reducere CO2-udledningen med den samme mængde?

- Nej, jeg har ikke lige nogen andre konkrete forslag, jeg lige kan pege på. Jeg så dog gerne, at vi havde brugt lidt længere tid og skabt et enigt byråd, som kunne samarbejde om løsningen, siger han.

Er du mere rolig, efter at du har været til møde med borgmesteren?

- Både ja og nej. Jeg fik borgmesterens ord på, at hvis det her får negative konsekvenser, så vil han rulle en del af planen tilbage, siger Frederik Barfoed.

Borgmester frygter ikke dårlig tilgængelighed

På rådhuset er borgmester Peter Rahbæk Juel ikke nervøs for, at den nye mobilitetsplan vil ramme tilgængeligheden i Odense. Han understreger, at der stadig vil være adgang til bymidten for alle slags biler i fremtiden.

- Jeg vil gerne sige helt tydeligt, at også i 2030 vil der være adgang til bymidten med fossile biler, det vil sige benzin og dieselbiler. Det er simpelthen nødvendigt for at vores bymidte kan hænge sammen, sige han.



Han hæfter sig ved, at den nye plan rummer færre hastighedsnedsættelser end den gamle. Derfor mener han også, at den nye plan giver bedre tilgængelighed til bymidten end den gamle.

- Der vil blive god adgang til bymidten i 2030, og der vil også være adgang for flere, siger han.

Peter Rahbæk Juel deler ikke Frederik Barfoeds frygt for, at flere vil fravælge bymidten som konsekvens af mobilitetsplanen. Han fremhæver, at det er et mål i planen, at der skal bo 5.000 flere mennesker i byen og 25 procent flere skal have adgang til bymidten, samtidig med at byen når sine CO2-reduktionsmål.



- Gør vi noget på klimadagsordenen, der skader den anden dagsorden, så stopper vi. Længere er den ikke, siger borgmesteren.



Til møde kort efter opslag

Der gik ikke lang tid fra Frederik Barfoed skrev sin kommentar til borgmesterens indlæg på Facebook, til han sad til møde på rådhuset. Peter Rahbæk Juel lagde sit oplæg ud klokken ti minutter i syv torsdag morgen i sidste uge, og allerede mandag morgen sad Frederik Barfoed til møde hos borgmesteren.

Frederik Barfoed afviser, at der bliver lyttet mere til ham på borgmesterkontoret, fordi han står bag en stor koncern, som ejer og udlejer ejendomme til en værdi af mange milliarder kroner.

Forventer du at blive lyttet mere til, fordi du har en stor virksomhed?

-Nej, det gør jeg bestemt ikke. Jeg vil bare gerne vise borgmesteren og borgerne i byen, at jeg kerer mig meget om Odense, og jeg vil gerne være med til at sikre, at vi har en god udvikling i byen også i bymidten, siger Frederik Barfoed.

Tror du, at der bliver lyttet mere til dig?

- Nej, det tror jeg ikke. Men jeg forsøger at råbe højt ligesom alle andre. Jeg er også odenseaner, og Odense betyder rigtig meget for mig, siger han.

Borgmester Peter Rahbæk Juel mener ikke, at der er noget specielt ved, at han har holdt et møde med Frederik Barfoed.

Hvorfor inviterer du Frederik Barfoed til et møde i går?

- Det er fordi, jeg ved, at Frederik Barfoed kerer sig om sin by. På den måde snakker jeg med mange fra erhvervslivet også omkring den her plan, og jeg snakker også med borgere og foreninger, siger Peter Rahbæk Juel.

Borgmesteren tager gerne imod det, som han kalder nyttige input og betragtninger fra erhvervslivet, som han og forligskredsen kan bruge i implementeringen af planen.

- Jeg tror også, at det er vigtigt at holde fast i at den plan her, det er ikke en detaljeret manual. Det er en ramme, der giver nogle pejlelinjer, siger Peter Rahbæk Juel.

Han tilføjer, at han jævnligt taler med Frederik Barfoed.