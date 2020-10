Risikerer nedrivning: Statsministeren vil ikke lempe på reglerne

Boligområdet Solbakken i Odense risikerer at ende på listen over hårde ghettoer til december. Hvis det sker, så står kommunen overfor at skulle udarbejde en plan for nedrivninger i området.

Hvornår er et boligområde en ghetto? Ved et ghettoområde forstås efter de gældende regler fysisk sammenhængende almene boligafdelinger med mindst 1.000 beboere, hvor mindst tre af følgende kriterier er opfyldt: 1) Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande overstiger 50 pct. 2) Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse, overstiger 40 pct. opgjort som gennemsnit over de seneste 2 år. 3) Antallet af dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer overstiger 2,7 pct. af antallet af beboere på 18 år og derover opgjort som gennemsnit over de seneste 2 år. 4) Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grundskoleuddannelse, overstiger 50 pct. 5) Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området eksklusive uddannelsessøgende udgør mindre end 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen. Kilde: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Se mere

Årsagen er, at området for fjerde år i træk ser ud til at opfylde kriterierne for at blive klassificeret som ghetto.

Og som det ser ud nu, er det otte personer bosat i Solbakken, der kommer til at afgøre skæbnen for resten af området.

- Jeg synes, at det er enormt ærgerligt, at nogle så rigide kritierier for, hvad der er en ghetto, står til at skulle gå ud over et boligområde som Solbakken, hvor vi faktisk godt vil kunne ændre noget med indsatser på området, siger Odenses Beskæftigelses- og Socialrådmand Brian Dybro (SF) til TV 2 Fyn.

Men spørger man Statsminister Mette Frederiksen (S), så er der ikke meget håb for, at hverken kriterierne eller lovgivningen på området kommer til at blive ændret.

- Jeg står fast på, at vi bliver nødt til at få gjort noget ved de udsatte boligområder og ghettoer, for hvis udviklingen får lov til at fortsætte, så bor vi jo længere væk fra hinanden, og det er ikke det Danmark, jeg ønsker, siger hun til TV 2 Fyn efter Folketingets åbning og tilføjer:

- Jeg mener ikke, at der er behov for at lempe på området, der er behov for at få ryddet op i en boligpolitik, der ikke har fungeret særligt godt.

Mere komplekst end som så

Beskæftigelses- og Socialrådmand Brian Dybro er langt hen ad vejen enig med statsministerens udmelding. Han mener også, at det er vigtigt at få skabt en mere alsidig befolkningssammensætning i de udsatte boligområder.

Det er meget mere komplekst end sådan, som statsministeren sætter det op Brian Dybro, Beskæftigelses og Socialrådmand, Odense, SF

Men det ændrer imidlertid ikke på, at rådmanden synes, at kriterierne skyder forbi målet, når man taler om et område som Solbakken.

- Når man ser på de større ghettoer i landet er det klart, at man ikke alene med en indsats vil kunne ændre befolkningssammensætningen i området, men det virker for mig helt ulogisk, at man taler om at skulle køre bulldozere ind i Solbakken, når befolkningssammensætningen med alt sandsynlighed kommer til at være ændret, når først bulldozerne ruller ind, siger Brian Dybro og tilføjer:

- Jeg synes, at det er meget mere komplekst, end sådan som statsministeren sætter det op.

Arbejdet gik for sent i gang.

Sokbakken landede for første gang på ghettolisten for næsten fire år siden. Det er altså derfor langt fra et nyt problem, som rådmanden har skullet løse.

Brian Dybro erkender i den forbindelse også, at arbejdet med beboersammensætningen i Solbakken gik i gang alt for sent.

- Vi havde i begyndelsen enormt stort fokus på Vollsmose, og det fjernede noget af det fokus, vi skulle have lagt på Solbakken helt fra start, fortæller han og fortsætter:

- Men det betyder så faktisk, at vi nu har meget mere fokus på forebyggende arbejde og indsater i mange flere boligområder, end vi tidligere har haft.