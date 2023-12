Risiko for 20-årshændelse i Odense

I dagene op til jul er risiko for forhøjet vandstand mange steder omkring Fyn, og i Odense er der risiko for, at Odense Fjord kan blive ramt af en 20-årshændelse, skriver TV 2 Vejret.

Prognoserne er fortsat usikre, men alt tyder på, det bliver nogle meget blæsende dage allerede fra torsdag, og i løbet af weekenden vil vandstanden stige i de indre farvande.

Vandstandene ventes at kulminere fredag aften og natten til lørdag.

Danmarks Meteorologiske Institut udsendte mandag et forvarsel om forhøjet vandstand omkring Fyn. Det bliver opdateret tirsdag.