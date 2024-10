Risikofri kørsel: Så sjældent får du tjekket billet i letbanen

Samme billede tegner sig i letbanens egne opgørelser over billetkontrol, som TV 2 Fyn har fået aktindsigt i via Fynbus, som står for at kontrollere billetter i busser og letbanen.

Opgørelserne viser, at i letbanens levetid er i gennemsnit kun cirka tre ud af 100 passagerer i Odense Letbane blevet tjekket for billet. Med andre ord støder 97 passagerer ud af 100 passagerer aldrig på en kontrollør.

Februar 2023 var den enkeltstående måned, hvor der blev tjekket den største andel af passagerer, nemlig 7,2 procent. I april i år blev kun 6.000 ud af 608.000 passagerer tjekket svarende til 1 procent.