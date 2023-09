Robot kan give Louise mere tid til ældrepleje - men hvorfor er den ikke blevet hverdag?

Hjemmeplejen over hele landet skriger på flere hænder.

Det samme gælder i Odense, hvor Louise Stokvad arbejder som hjemmesygeplejerske. En af de opgaver, der stjæler tid for en hjemmesygeplejerske, er doseringen af piller til borgerne.

Hvis man skærer den del af arbejdet fra, er der gevinster og hænder at hente.

- Det frigiver noget tid, og det kan gøre flere borgere selvhjulpne, fortæller hjemmesygeplejersken og fortsætter.

- På den måde kan man koncentrere ressourcerne hos dem, der er allersvagest.

Hver dag tager hjemmesygeplejersker ud til borgere, der skal have hjælp til at fordele medicin i æsker.

- Det er en stor del af vores hverdag at dosere piller. Det er noget, vi gør meget som kommunale sygeplejersker, siger Louise Stokvad med venstre hånd fuld af piller.

Æskerne har hver en mærkat med navnet på en ugedag, så borgeren ved, hvornår hver sæt piller skal indtages.

Doseringen af piller sluger en masse tid. Og den tid ville Louise Stokvad hellere bruge på borgere, der "har brug for en sygeplejefaglig indsats med pleje og behandling i hjemmet."

Og drømmen om at frigive tiden er måske ikke langt fra at være virkelighed.

Robot frigør sygeplejerskerne

På Odense Universitetshospital (OUH) har de knækket koden.

På geriatrisk afdeling pakker sygeplejerskerne ikke længere medicinen selv. Det gør en robot, som hver dag lægger hver patients piller i en lille hvid plastikpose.

Og det har en tydeligt effekt ifølge Rikke Frøslev Ramsdal, der har sin daglige gang som sygeplejerske på OUH.

- Den måske største gave ved, at det er pakket i poser, er, at vi vinder tid. Det er enormt ressourcebesparende, og der er meget mere tid til at være ude ved patienterne, hvor vi egentlig allerhelst vil være.

Teknologien er med andre ord i brug og fungerer, og derfor ser Kommunernes Landsforening (KL) også en fremtid for dosispakkerne i hjemmeplejen.

- Det er rigtig godt, fordi vi får frigivet rigtig mange medarbejderressourcer, der i dag bliver brugt på at dosere medicin, siger formand i Sundheds- og Ældreudvalget Sisse Marie Welling (SF).

Derfor kan man undre sig over, hvorfor dosispakkerne endnu ikke er blevet hverdag i hjemmeplejen.

Hos både KL og Louise Stokvad skal forklaringen findes i samarbejdet med de praktiserende læger, der i sidste ende skal stå for at ordinere medicin i dosispakker.

- Der, hvor vi nogle gange møder lidt modstand, har også været fra lægernes side. Så jeg tænker, det handler ligeså meget om at få dem med ombord og kigge på teknologien i det, om man kan gøre det nemmere for dem, forklarer Louise Stokvad.

Hos Praktiserende Lægers Organisation (PLO) mener de ikke, at al ansvaret for den langsommelige udvikling ligger hos de praktiserende læger.

- Hvis kommunen retter henvendelse til os, om en borger kunne være kandidat til dosisdispenseret medicin, så er vi positive i forhold til at se på det. Vi ordinerer medicinen til den behandling, patienten skal have. Og hvordan den så håndteres, er en sag imellem patient og eventuelt hjemmeplejer, siger Morten Svenning Nielsen, som er formand for PLO Odense.

Lægerne savner samarbejde

Den medicin, hjemmesygeplejersken fordeler i æsker, er ordineret af den pågældende borgers praktiserende læge. Det er altså her, man afgør, om medicinen bliver dosispakket.

Og der er stadig potentiale i brugen af dosispakkerne ifølge formanden i PLO Odense, Morten Svenning Nielsen.

- Hos os er det ikke brugt så meget endda. Men vi oplever en stigning i forespørgslen på det, siger Morten Svenning Nielsen, som til daglig er praktiserende læge.

Han er enig i, at hvis området skal udvikle sig mere inden for den kommunale pleje, så kræver det et bedre samarbejde.

- Det næste, der skal ske, er, at vi skal løfte dialogen mellem hjemmesygeplejen og de praktiserende læger. Jeg tror, det er vigtigt, at hjemmesygeplejen spørger til de rigtige patienter. Og det er de patienter, som er i stabil behandling - altså, hvor der ikke har været ændringer i medicinen i hvert fald i tre til seks måneder, forud for at man spørger lægerne. Så er jeg sikker på, at de praktiserende læger vil være positive over for dosispakket medicin.

Antallet af borgere over 80 forventes at være fordoblet i 2050.

Således vil der være behov for løsninger som dosispakket medicin i fremtiden.