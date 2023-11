Rockikonet Lenny Kravitz spiller på Tinderbox

Det er lagt op til rockfest, når den amerikanske legende indenfor genren Lenny Kravitz træder op på på scenen til sommerens udgave af Tinderbox.

Lenny Kravitz har gennem sin mere end tre årtier lange karriere vundet hele fire GRAMMY Awards og han har solgt 40 millioner plader verden over.

Den New York-fødte sanger, sangskriver og producer står bag megahits som ”American Woman” og ”Are You Gonna Go My Way”.

Egentlig skulle rocklegenden have spillet på den fynske festival allerede i 2020, men det år endte festivallen med at blive aflyst på grund af corona-epidemien.



I forrige uge annoncerede festivallen de første tretten navne, som spiller på sommerens festival. Det drejer sig om blandt andet den canadiske sangerinde Avril Lavigne, den franske DJ David Guetta, som spiller sammen med MORTEN, som lyder det borgerlige navn Morten Breum.

Derudover optræder flere danske navne som rapduoen Suspekt, Benjamin Hav & Familien og Tina Dickow.

Næste års Tinderbox afholdes den 27. – 29. juni.